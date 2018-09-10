Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока

500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе поставит Беларусь в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

Продукт будет произведен Лепельским молочно-консервным комбинатом и ОАО "Беллакт" по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D.

"Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами", - отметили в пресс-службе главы государства.