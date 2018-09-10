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Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока
500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе поставит Беларусь в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
"Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
Продукт будет произведен Лепельским молочно-консервным комбинатом и ОАО "Беллакт" по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D.
"Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами", - отметили в пресс-службе главы государства.
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500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе поставит Беларусь в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе президента Беларуси. "Беларусь поставит в Венесуэлу...
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