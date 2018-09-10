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Москва предостерегает Запад от новых опасных шагов в Сирии

11.09.2018 19:33 — Разное | Интерфакс  
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МИД РФ выступил с предостережением в адрес США и их союзников по поводу их возможных действий в связи с обвинениями в адрес Дамаска в намерении применить химическое оружие в Идлибе.

"Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ о развитии ситуации вокруг сирийского "химического досье".

Как отмечает представитель МИД РФ, 6 сентября по инициативе США было созвано открытое заседание СБ ООН по сирийскому "химическому досье". "Несмотря на то, что Технический секретариат ОЗХО уже неоднократно подтверждал полное уничтожение под международным контролем военно-химического потенциала Сирии, на Дамаск вновь обрушился шквал обвинений и угроз в связи с его якобы намерением применить отравляющие химвещества в провинции Идлиб", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Она напоминает, что в этой связи постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к американским коллегам, которые заявляют о приверженности "основанной на правилах" международной системе с весьма конкретными предложениями.

"Во-первых, огласить список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможных ракетных ударов, поскольку они, по его мнению, имеют отношение к хранению или производству этих химикатов. Во-вторых, передать данные сведения, если таковые вообще имеются, в ОЗХО, чтобы её эксперты провели инспекции на объектах, вызывающих у Вашингтона озабоченность", - отмечает М.Захарова.

По ее словам, российская сторона исходила из того, что в отношении авторитета и профессионализма специалистов ОЗХО у стран Запада нет никаких сомнений, и только так в соответствии с КЗХО и следует решать подобного рода вопросы.

"Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной "тройки", основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка", - отмечает М.Захарова.

 
 
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МИД РФ выступил с предостережением в адрес США и их союзников по поводу их возможных действий в связи с обвинениями в адрес Дамаска в намерении применить...
 
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