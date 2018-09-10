Вице-премьер Беларуси Петришенко будет представлять интересы беларуси в ЕАЭК, ЕАЭС и Союзном государстве

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко наделен рядом полномочий в ЕАЭК, ЕАЭС и Союзном государстве, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации политики в соответствующей сфере", - говорится в сообщении.

Указ об этом 11 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

И.Петришенко наделен полномочиями представителя от Беларуси в Совете Евразийской экономической комиссии; по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Кроме того, И.Петришенко назначен Национальным координатором Беларуси по вопросам Содружества Независимых Государств.