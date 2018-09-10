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Премьер Армении призвал брата экс-президента Саргсяна и бывшего президента Кочаряна вернуть "украденные у народа" деньги

11.09.2018 21:58 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал одну неделю брату экс-президента Армении (2008-2018 гг) Сержа Саргсяна Александру Саргсяну, чтобы тот вернул "украденные у народа" деньги.

"Только в одном из армянских банков на его счету $30 млн. Эти деньги заморожены. Даю неделю, чтобы он добровольно вернул украденные у народа деньги в госбюджет", - сказал Н.Пашинян, выступая на предвыборном митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана вечером во вторник.

По его словам, "миллиардным состоянием" владеет и экс-президент Армении (1998-2008 гг) Роберт Кочарян.

"Добровольно верните эти украденные деньги народу, и тогда мы с народом на площади решим, простить вас или нет. Если нет - то у вас большие проблемы, нет в мире силы, которая сможет вам помочь. Не пытайтесь нас шантажировать", - отметил Н.Пашинян.

Во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор Службы нацбезопасности Артур Ванценян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против Р.Кочаряна, экс-глав Минобороны Микаела Арутюняна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова". Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Н.Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал одну неделю брату экс-президента Армении (2008-2018 гг) Сержа Саргсяна Александру Саргсяну, чтобы тот вернул "украденные у...
 
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