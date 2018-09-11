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Древнейшему экспонату – около 500 лет. Житель Вилейки собрал уникальную коллекцию предметов быта

11.09.2018 23:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вилейчанин собрал уникальную коллекцию предметов быта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ней – несколько сотен вещей: от монет до старинных самоваров и утюгов. Самым древним экспонатам около 500 лет. В будущем мужчина собирается открыть небольшой домашний музей, ну а пока с удовольствием принимает гостей и проводит мини-экскурс в историю.

Подробнее – в видеоинформации.

 
 
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Новости Беларуси. Вилейчанин собрал уникальную коллекцию предметов быта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней – несколько сотен вещей: от монет до...
 
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