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Древнейшему экспонату – около 500 лет. Житель Вилейки собрал уникальную коллекцию предметов быта
Новости Беларуси. Вилейчанин собрал уникальную коллекцию предметов быта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В ней – несколько сотен вещей: от монет до старинных самоваров и утюгов. Самым древним экспонатам около 500 лет. В будущем мужчина собирается открыть небольшой домашний музей, ну а пока с удовольствием принимает гостей и проводит мини-экскурс в историю.
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Новости Беларуси. Вилейчанин собрал уникальную коллекцию предметов быта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней – несколько сотен вещей: от монет до...
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