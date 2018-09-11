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Сборная Беларуси по футболу ни разу не смогла забить Молдове

11.09.2018 23:55 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Беларуси по футболу в очередном матче Лиги наций сыграла вничью с командой Молдовы - 0:0. Матч прошел во вторник вечером в Кишеневе.

МОЛДОВА — БЕЛАРУСЬ — 0:0 
КИШИНЕВ. 11 сентября. Стадион "Зимбру". 
МОЛДОВА: Кошелев, Рябчук, Карп (Кочук, 63), Посмак, Епуряну, Ионицэ, Гацкан, Гынсарь, Граур, Антонюк (Платика, 86), Николаеску (Дамашкан, 68). 
Запасные: Кожокарь, Пащенко, Раку, Антон, Намашко. 
БЕЛАРУСЬ: Черник, Шитов, Политевич, Мартынович, М.Володько, Драгун, Маевский, Брессан (Кендыш, 77), Нехайчик (Баланович, 72), Стасевич, Лаптев (Сарока, 59). 
Запасные: Ю.Ковалев, Матвейчик, Шикавка, Гутор, Климович, Корзун, Поляков, Риос, Сиваков. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Николаеску (45); М.Володько (73). 

Лига "D". Группа 2: Люксембург — 6 (2), Беларусь — 4 (2), Молдова — 1 (2), Сан-Марино — 0 (2).

 

 
 
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Сборная Беларуси по футболу в очередном матче Лиги наций сыграла вничью с командой Молдовы - 0:0. Матч прошел во вторник вечером в Кишеневе.
 
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