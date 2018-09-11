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Сборная Беларуси по футболу ни разу не смогла забить Молдове
Сборная Беларуси по футболу в очередном матче Лиги наций сыграла вничью с командой Молдовы - 0:0. Матч прошел во вторник вечером в Кишеневе.
МОЛДОВА — БЕЛАРУСЬ — 0:0
Лига "D". Группа 2: Люксембург — 6 (2), Беларусь — 4 (2), Молдова — 1 (2), Сан-Марино — 0 (2).
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Сборная Беларуси по футболу в очередном матче Лиги наций сыграла вничью с командой Молдовы - 0:0. Матч прошел во вторник вечером в Кишеневе.
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