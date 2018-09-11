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Лукашенко велел искоренить коррупцию в здравоохранении

12.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на специальном совещании, посвященном проблемам в медицине, потребовал искоренить коррупцию в здравоохранении. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В одной из минских поликлиник зарегистрировано почти 80 тыс. пациентов. Чтобы каждый из них мог оперативно получить консультацию, была введена должность врача общей практики. Это такой специальный терапевт, который и отит может вылечить, и боли в пояснице, чтобы к неврологу и ЛОРу лишний раз больных не отправлять.

Медицина в Беларуси бесплатная и доступная. Врачи делают высокотехнологичные операции, выхаживают младенцев, родившихся гораздо раньше положенного срока. Но за этими успехами чиновники кое о чем позабыли, о чем напомнил Лукашенко.

«Подумаешь, мелочевка: люди жалуются. Очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Возьмите и откройте любое средство массовой информации, в интернет посмотрите, социальные сети. Вы там увидите свою работу. При всех соцопросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете», – указал он.

А кроме того, отрасль больна коррупцией. Летом КГБ Беларуси вскрыл преступную схему в закупках медтехники и лекарств, под следствие попали почти сто человек.

«К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Меньше всего я хочу, чтобы эти нарушения негативно повлияли на отношение общества к здравоохранению», – подчеркнул президент, поручил: коррупцию искоренить, имидж медработника восстановить

«Обсуждаем тему плановых закупок, обсуждаем тему оформления листков нетрудоспособности – те слабые звенья, которые могут создавать предпосылки для коррупции», – рассказала о принимаемых мерах главный врач 10-й городской поликлиники Минска Светлана Цобкало.

Ежегодно в поликлинику приглашают сотрудников прокуратуры для профилактических бесед с врачами. Ведь болезнь легче предупредить, чем потом лечить. На решение проблемных вопросов президент дал чиновникам четыре месяца.



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Теги: Минск
 
 
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На решение проблемы, которая стала системной и все сильнее раздражает граждан, президент Беларуси отвел четыре месяца.
 
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