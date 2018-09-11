﻿ За сутки на территории области произошли 2 пожара. 21.by
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За сутки на территории области произошли 2 пожара

12.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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11 августа в 20.20 поступило сообщение о пожаре деревянной беседки на территории автодрома РОС ДОСААФ в деревне Большие Карныши Новогрудского района. В результате беседка уничтожена. Предполагаемая причина пожара – шалость детей с огнем. 
 
В 22.00 горела двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома по улице Советской  в Сморгони. В результате пожара поврежден шкаф. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 
 
 
 
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