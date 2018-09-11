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В рамках комплексной проверки

12.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
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11 сентября 2018 года в Ивьевском райисполкоме и во всех сельских Советах района состоялись личные приемы и прямые линии должностных лиц Комитета государственного контроля Гродненской области.

В Ивьевском райисполкоме личный прием и прямую линию провел председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Андреевич Дорожко.

Состоялось подведение итогов с участием представителей всех сельских Советов, руководящих лиц Ивьевского райисполкома.

Указанные заседания являются стандартными мероприятиями в работе Комитета госконтроля в рамках комплексной проверки Ивьевского района. Ежегодно таким проверочным испытаниям во всех сферах деятельности подвергаются по шесть районов области, подобная контрольная деятельность в каждом районе проводится раз в три года.

Как отметил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Андреевич Дорожко - ничего сверхъестественного в подобной деятельности нет.  Район и город должным образом готовятся к проведению областных «Дожинок». Были отмечены позитивные результаты в деятельности района за последние годы.

П. ВЛАДИН.

 
 
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11 сентября 2018 года в Ивьевском райисполкоме и во всех сельских Советах района состоялись личные приемы и прямые линии должностных лиц Комитета...
 
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