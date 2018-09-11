Ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) исследовали на группе добровольцев, у которых нет подтвержденного диагноза целиакии (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки пищевыми продуктами, содержащими определенные белки: глютен, авенин, гордеин и т.д. в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень), как действительно отражается на их самочувствии употребление глютена.

Часть сторонников ЗОЖ убеждена, что глютен ухудшает пищеварение и способствует появлению различных гастроэнтерологических симптомов, таких как метеоризм, тошнота, колики и боли. Однако начальные исследования показали, что эти реакции организма вызывает другое вещество, которое часто содержится в тех же продуктах, что и глютен. Это короткоцепочные углеводы FODMAP, которые есть в пасте, печенье, молочных продуктах, меде, яблоках, грушах, персиках, арбузах, луке, брокколи, чесноке, капусте, бобовых.

Ученые, основываясь на этих данных, разработали особое питание, исключающее FODMAP, и испытали его на добровольцах, считавших, что у них повышена чувствительность к глютену. У 75% наблюдаемых симптомы, которые они связывали с употреблением глютена, исчезли.

Затем они наоборот, попросили добровольцев некоторое время питаться FODMAP-содержащими продуктами, разделив участников на три группы по диетам с разной степенью содержания глютена: без него, с низким содержанием и с высоким. У всех без исключения проявились симптомы "употребления глютена", даже у тех добровольцев, которым досталась безглютеновая пища.

Вывод ученых: неприятные гастроэнтерологические симптомы вызывает вовсе не глютен, необходимость избегать которого, по их оценке, есть только у больных целиакией.