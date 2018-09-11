В Гомельской области пьяный водитель протянул 20 метров схватившегося за руль гаишника

В Гомельской области нетрезвый водитель протянул схватившегося за руль его авто инспектора ГАИ. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталью Хололеенко сообщает newsgomel.by .

Примерно в 23.05 8 сентября вблизи деревни Семеновка Кормянского района инспектор ДПС остановил Audi, за рулем которого находился неработающий 42-летний мужчина.

При проверке документов сотрудник заметил у водителя признаки опьянения и предложил пройти в служебный автомобиль. Рядовая просьба вызвала у автомобилиста необычную реакцию. «Инспектор попросил водителя выйти из автомобиля и передать ему ключи, на что мужчина ответил, что их в зажигании нет. Стал выходить, но в одно мгновение передумал, завел авто и начал скрываться. Инспектор успел схватиться за руль иномарки и пытался остановить водителя, но тот продолжал движение с сотрудником ГАИ около 20 метров», — рассказала Наталья Хололеенко.

Вскоре инспектор отпустил руль и продолжил преследование на служебном авто. Нарушитель был остановлен спустя километр. Медосвидетельствование водителя показало 2,36 промилле алкоголя.

В отношении мужчины составили три административных протокола. Помимо штрафа и лишения прав водителю грозит уголовная ответственность — возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел).