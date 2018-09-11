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Вице-премьер Игорь Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ

12.09.2018 09:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вице-премьер Игорь Петришенко наделен рядом полномочий по представительству интересов Беларуси в интеграционных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором нашей страны по вопросам СНГ.

 
 
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Новости Беларуси. Вице-премьер Игорь Петришенко наделен рядом полномочий по представительству интересов Беларуси в интеграционных объединениях, сообщили в...
 
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