Вице-премьер Игорь Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ

Новости Беларуси. Вице-премьер Игорь Петришенко наделен рядом полномочий по представительству интересов Беларуси в интеграционных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором нашей страны по вопросам СНГ.