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Вице-премьер Игорь Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ
Новости Беларуси. Вице-премьер Игорь Петришенко наделен рядом полномочий по представительству интересов Беларуси в интеграционных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств. Соответствующий указ накануне подписал Президент. Кроме того, Игорь Петришенко назначен национальным координатором нашей страны по вопросам СНГ.
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Новости Беларуси. Вице-премьер Игорь Петришенко наделен рядом полномочий по представительству интересов Беларуси в интеграционных объединениях, сообщили в...
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