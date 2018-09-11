Госконтроль

Поделитесь с друзьями











17 сентября по телефону (8-017) 284-11-31 Комитет государственного контроля Минской области будет проводить «горячую линию» по вопросу готовности к отопительному сезону 2018/2019 гг. В указанный день граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 могут сообщить о нарушениях и недостатках в работе жилищно-коммунального хозяйства, фактах недостаточности запасов топлива в котельных и ненадлежащего обеспечения районных центров, агрогородков и поселков городского типа горячим водоснабжением, внести предложения по улучшению работы по данным направлениям деятельности, а также высказать мнение о качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, граждане могут отправить свое сообщение по указанным вопросам по электронной почте на адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет kgkminobl@mail.belpak.by.