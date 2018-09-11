ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госконтроль

12.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

17 сентября  по телефону (8-017) 284-11-31 Комитет государственного контроля Минской области будет проводить «горячую линию» по вопросу готовности к отопительному сезону 2018/2019 гг. В указанный день граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 могут сообщить о нарушениях и недостатках в работе жилищно-коммунального хозяйства, фактах недостаточности запасов топлива в котельных и ненадлежащего обеспечения районных центров, агрогородков и поселков городского типа горячим водоснабжением, внести предложения по улучшению работы по данным направлениям деятельности, а также высказать мнение о качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, граждане могут отправить свое сообщение по указанным вопросам по электронной почте на адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет kgkminobl@mail.belpak.by.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 сентября  по телефону (8-017) 284-11-31 Комитет государственного контроля Минской области будет проводить «горячую линию» по вопросу готовности к отопительному
 
Новости дня
Новости разные
 
Правила хозяйского подхода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика