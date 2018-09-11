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Правила хозяйского подхода

12.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Президент подписал Указ   № 357 «О пустующих и ветхих домах», расширив полномочия местных органов власти по их использованию. Как отмечается в комментарии пресс-службы Президента, указ будет способствовать реализации мероприятий по наведению образцового порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, запланированных в рамках проведения в Беларуси 2018 — 2020 годов под знаком Года малой родины.

Проблема очень актуальная. В деревнях страны более 10 тысяч пустующих и около 40 тысяч ветхих жилых домов. Как правило, их пускают под бульдозер или сжигают. Такая судьба постигла уже 47 тысяч зданий за последние 6 лет, и только чуть более 350 нашли хозяев. Да, освободились и вовлечены в оборот 9 тысяч гектаров земли, но куда лучше было бы найти строениям новых жильцов. Обжились бы люди, глядишь, и переехали насовсем. Указ Президента уточняет и упрощает процедуру принятия решений, уверена Антонина Торбина, заместитель начальника юридического управления Госкомимущества:

— Изменился подход к определению домов, которые относятся к пустующим и ветхим. Если раньше собственник, а также граждане, имеющие право владения и пользования строением, должны были в течение трех лет проживать как минимум 30 дней в каждом году, то теперь достаточно хотя бы одного дня в течение трех лет. Условие одно — дом и участок должны быть ухоженными. Определен круг лиц, имеющих право владения и пользования имуществом: наследники, члены и бывшие члены семьи собственника, граждане, проживающие по завещательному отказу, подписавшие договор пожизненного содержания с иждивением или договор найма.

Расширяется и территория действия указа — это не только сельская местность, но и города. Через год исполкомы сформируют реестры пустующих и ветхих домов, которые будут доступны каждому на официальных сайтах. Комиссии для выявления проблемных домов, порядок действия которых указом детально регламентирован, станут 2 раза в год обследовать вверенную территорию. В их состав войдут милиционеры, которые будут опрашивать соседей и помогать разыскивать владельцев. Материалы опросов, неуплата коммунальных платежей и налогов — веские доводы для направления уведомления собственнику и иным гражданам, имеющим права на строение, о том, что есть основания включить жилой дом в реестр пустующих. К извещению будет прилагаться бланк уведомления, который собственник должен любым доступным способом представить в местный исполнительный комитет, если он намерен сохранить за собой право собственности и берет обязательство привести участок в порядок. Наследников будут разыскивать с помощью информации от нотариусов и через СМИ. Если же собственник не объявляется и не предпринимает меры к наведению порядка, то исполком обращается в суд для признания дома бесхозяйным. Затем строение продается. Совмин еще определит четкий порядок, но по указу вариантов два: прямая продажа или аукцион. Если аукцион не состоялся или если в случае прямой продажи по истечении 30 дней нет ни одной заявки, рыночная цена пошагово понижается на 20, 50 и 80 %. Важно: оценивается только строение, землю приобретатель получает без аукциона. Желающим предоставляется земельный участок с условием самостоятельного сноса или финансирования сноса.

С ветхими домами история несколько иная. В данном случае речь идет о строениях, находящихся в аварийном состоянии и грозящих обвалом. Исполком направляет уведомление собственнику о необходимости восстановить дом или снести. Отказ владельца дает исполкому право обратиться в суд о выкупе дома у собственника по рыночной стоимости либо передаче прав для реализации имущества с публичных торгов. Вырученные средства пойдут прежнему собственнику, а новый получит права на реконструкцию или строительство. Прорабатывается вопрос продажи пустующих и ветхих домов не только гражданам Беларуси, но и иностранцам, а также индивидуальным предпринимателям и коммерческим компаниям.

«СБ. Беларусь сегодня».

 


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Президент подписал Указ   № 357 «О пустующих и ветхих домах», расширив полномочия местных органов власти по их использованию. Как отмечается
 
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