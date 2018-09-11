ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актуальная информация для тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством

12.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По состоянию на 10.09.2018 года в Несвижском районе имеются  вакансии: агента страхового —  3 чел. (Белгосстрах), агронома по защите растений (КУП «ЭБ «Свекловичная»), агронома по семеноводству (ЗАО «1 Мая»), агрохимика (ЗАО «1 Мая»), акушерки (Несвижская ЦРБ), бетонщика — 5 чел. (ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217»), бухгалтера (АК «Туча» ф-л ОАО «Минск Кристалл»), ветеринарного  врача-гинеколога — 2 чел. (ЗАО «1 Мая», Несвижская райветстанция), ветеринарного врача — 4 чел. (ОАО «Несвижский райагросервис», РУСП «Минское племпредприятие», ОАО «Несвижские Островки», ОАО «Лань-Несвиж»), водителя автомобиля — 10 чел. (Несвижская ЦРБ, ЗАО «1 Мая»,  АК «Туча» ф-л ОАО «Минск Кристалл», Несвижский РОЧС, Автомобильный парк №8, управление по образованию, спорту и туризму райисполкома), врача — 5 чел. (Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Несвижская ЦРБ), животновода (ОАО «Лань-Несвиж»), инженера по метрологии (Несвижская ЦРБ), инженера-технолога (УОСиТ), инженера по охране труда  (ОАО «Сейловичи»), инженера по механизации трудоемких процессов (ОАО «Грицкевичи»), каменщика — 5 чел. (ПМК-218, ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217», ОАО «Несвижское ПМК-23»), медицинского статистика (Несвижская ЦРБ), медицинской сестры — 8 чел. (Несвижская ЦРБ), обувщика по ремонту обуви — 2 чел. (Несвижский дом-интернат,  ОАО «Дабрабыт»), оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм (ОАО «Несвижский райагросервис»), продавца (КУП «Магазин №10»), повара  (УОСиТ),  подсобного рабочего — 10 чел. (ООО «БорКов», ОАО «Минобллен», ф-л «Льносемена», ООО «Инвуддорс»), сторожа  — 2 чел. (Несвижское отделение «Охрана»),  токаря — 2 чел. (Агрокомбинат «Туча» филиал ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Несвижский райагросервис»), тракториста — 8 чел. (ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис»,  ОАО  «Юшевичи», ЗАО «1 Мая», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ЗАО «1 Мая», ОАО «Минобллен», ф-л «Льносемена»), швеи — 3 чел. (СЗАО «Евротарэкс»), электромонтера охранно-пожарной сигнализации — 2 чел. (Несвижское отделение «Охрана», РГОО «БДПО»), электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 3 чел. (Агрокомбинат «Туча» филиал ОАО «Минск Кристалл», ПМК-23, Несвижское райпо).

Отдел занятости и трудовых  отношений  управления по труду,

занятости и социальной защите  Несвижского райисполкома.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 10.09.2018 года в Несвижском районе имеются  вакансии: агента страхового —  3 чел. (Белгосстрах), агронома по защите растений
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые поставили под сомнение опасность глютена для тех, кто не болен целиакией. И нашли нового "врага"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика