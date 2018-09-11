Актуальная информация для тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством

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По состоянию на 10.09.2018 года в Несвижском районе имеются вакансии: агента страхового — 3 чел. (Белгосстрах), агронома по защите растений (КУП «ЭБ «Свекловичная»), агронома по семеноводству (ЗАО «1 Мая»), агрохимика (ЗАО «1 Мая»), акушерки (Несвижская ЦРБ), бетонщика — 5 чел. (ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217»), бухгалтера (АК «Туча» ф-л ОАО «Минск Кристалл»), ветеринарного врача-гинеколога — 2 чел. (ЗАО «1 Мая», Несвижская райветстанция), ветеринарного врача — 4 чел. (ОАО «Несвижский райагросервис», РУСП «Минское племпредприятие», ОАО «Несвижские Островки», ОАО «Лань-Несвиж»), водителя автомобиля — 10 чел. (Несвижская ЦРБ, ЗАО «1 Мая», АК «Туча» ф-л ОАО «Минск Кристалл», Несвижский РОЧС, Автомобильный парк №8, управление по образованию, спорту и туризму райисполкома), врача — 5 чел. (Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Несвижская ЦРБ), животновода (ОАО «Лань-Несвиж»), инженера по метрологии (Несвижская ЦРБ), инженера-технолога (УОСиТ), инженера по охране труда (ОАО «Сейловичи»), инженера по механизации трудоемких процессов (ОАО «Грицкевичи»), каменщика — 5 чел. (ПМК-218, ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217», ОАО «Несвижское ПМК-23»), медицинского статистика (Несвижская ЦРБ), медицинской сестры — 8 чел. (Несвижская ЦРБ), обувщика по ремонту обуви — 2 чел. (Несвижский дом-интернат, ОАО «Дабрабыт»), оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм (ОАО «Несвижский райагросервис»), продавца (КУП «Магазин №10»), повара (УОСиТ), подсобного рабочего — 10 чел. (ООО «БорКов», ОАО «Минобллен», ф-л «Льносемена», ООО «Инвуддорс»), сторожа — 2 чел. (Несвижское отделение «Охрана»), токаря — 2 чел. (Агрокомбинат «Туча» филиал ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Несвижский райагросервис»), тракториста — 8 чел. (ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Юшевичи», ЗАО «1 Мая», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ЗАО «1 Мая», ОАО «Минобллен», ф-л «Льносемена»), швеи — 3 чел. (СЗАО «Евротарэкс»), электромонтера охранно-пожарной сигнализации — 2 чел. (Несвижское отделение «Охрана», РГОО «БДПО»), электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 3 чел. (Агрокомбинат «Туча» филиал ОАО «Минск Кристалл», ПМК-23, Несвижское райпо).

Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду,

занятости и социальной защите Несвижского райисполкома.