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Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока
Беларусь поставит Венесуэле пятьсот тонн сухого молока на безвозмездной основе. Такое распоряжение отдал Александр Лукашенко.
распоряжение президент подписал 11 сентября,
Сухое молоко для Венесуэлы произведут на Лепельском молочно-консервном комбинате и «Беллакте» по венесуэльским стандартам и будут содержать витамины A и D.
В Венесуэле, с которой Беларусь пыталась построить близкие «братские отношения», уже много месяцев продолжается серьезный социально-экономический кризис. Инфляция в стране исчисляется десятками тысяч процентов, в магазинах нет продуктов питания и других товаров.
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Беларусь поставит Венесуэле пятьсот тонн сухого молока на безвозмездной основе. Такое распоряжение отдал Александр Лукашенко.
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