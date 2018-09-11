Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока

Беларусь поставит Венесуэле пятьсот тонн сухого молока на безвозмездной основе. Такое распоряжение отдал Александр Лукашенко.

распоряжение президент подписал 11 сентября, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Сухое молоко для Венесуэлы произведут на Лепельском молочно-консервном комбинате и «Беллакте» по венесуэльским стандартам и будут содержать витамины A и D.

В Венесуэле, с которой Беларусь пыталась построить близкие «братские отношения», уже много месяцев продолжается серьезный социально-экономический кризис. Инфляция в стране исчисляется десятками тысяч процентов, в магазинах нет продуктов питания и других товаров.