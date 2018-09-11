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Есть проблема! Если жизнь зашла в тупик

12.09.2018 10:36 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Депрессия является основной причиной ухода из жизни людей (по последним данным она предшествует от 45 до 70% суицидов). Где можно получить психологическую помощь тем, кто страдает от этого недуга?

Депрессия относится к болезням, которые лечат врачи-психиатры и врачи-психотерапевты. Получить консультацию или помощь специалиста психиатрической служьбы можно в поликлинике центральной районной больницы по месту жительства или в психоневрологическом диспансере в Бресте, Барановичах, Пинске.

Можно обратиться за помощью к врачу психиатру-наркологу Каменецкой ЦРБ по тел. 2-50-66. Позвонив по нему, можно получить консультацию специалиста по волнующей вас проблеме.

Депрессия для членов семьи и близких. Данное заболевания является трудным для понимания членами семьи и близкими больного. Для них кажется странным, что человек теряет интерес к жизни и видам деятельности, которые ранее доставляли ему удовольствие, предпочитает проводить время один, не хочет общаться… Непонимание причины происходящего может приводить к межличностным проблемам, отвержению близких людей и усугублению заболевания.

Для членов семьи, близких людей и друзей важно понимать, что депрессия является серьезным заболеванием, а не блажью или капризом, что потребуется некоторое время для выздоровления, во время которого нужны теплота человеческих отношений и участие в судьбе близкого человека. Ваши близкие смогут вас лучше понять, если вы открыто поговорите с ними о своем заболевании и переживаниях. Очень важно, чтобы в минуты отчаяния и принятия решения о добровольном уходе из жизни рядом оказались люди, способные поговорить, понять и помочь вернуть веру в жизнь.

Куда обращаться з помощью?

Врач психиатр-нарколог Каменецкой ЦРБ – 2-50-66.

Психологическая помощь по тел. (8-0162) 25-57-27.

Центр социальной помощи для людей, попавших в зависимость от алкоголя и наркотиков (г.Кобрин) – +375 (33) 643-2-333 Лайф, +375 (33) 682-78-87 МТС.

Жителям Бреста и Брестского района помощь может быть оказана в Центре пограничных состояний по адресу: г.Брест, Партизанский прспект, 14. Тел.: (8-0162) 25-57-29.

10-14 сентября с 8.00 до 16.00 на базе Брестского областного психоневрологического диспансера (ул.Советская, 13) организуются Дни открытой информации и консультирование по проблемным вопросам.

Ольга ПОНОМАРЕВА,

инструктор-валеолог Каменецкого райЦГЭ.

 
Теги: Брест
 
 
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Депрессия является основной причиной ухода из жизни людей (по последним данным она предшествует от 45 до 70% суицидов). Где... Сообщение Есть проблема! Если жизнь зашла...
 
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