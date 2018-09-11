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В школу с добрым сердцем

12.09.2018 — Разное | Единство  
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День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с образованием.

Не остались в стороне от праздника и воспитанники детского социального приюта ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района». Поздравление школьников стало уже традиционным мероприятием.

Многие пришли поздравить ребят в этот день: это и председатель Борисовского районного объединения профсоюзов - Зябликова Елена Олеговна,

генеральный директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» - Дереш Виталий Васильевич,

заместитель директора по идеологической работе, председатель профсоюзного комитета УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - Ванглицкая Татьяна Валерьевна, Котова Антонина Степановна,

заместитель директора по правовой и идеологической работе ОАО «Веста-Борисов» Минченко Алла Анатольевна,

начальник ИДН Борисовского РУВД – Ермолинская Наталья Борисовна,

волонтерская группа ЕХБ Борисовская «Библейская церковь».

Праздничное настроение ребят и гостей поддерживали сотрудники ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» Стаин Кирилл Сергеевич, Андрей Владимирович Тюкалов.

Для всех воспитанников детского социального приюта подготовлены подарки: наборы необходимых канцелярских принадлежностей, школьные рюкзаки, спортивная одежда, школьная форма, обувь, развивающие игры, средства гигиены и многое другое, что необходимо для успешного обучения и развития.

Все гости поздравили ребят с началом учебного года, пожелали им отличных оценок, хорошего настроения и крепкого здоровья!

СПЦ Борисовского района, отделение Детский социальный приют.

 
 
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Ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во...
 
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