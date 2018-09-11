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«Мшютэрства юстыцьп». Посмотрите, какое заключение вынесло управление юстиции при рассмотрении дела в суде

12.09.2018 11:11 — Разное | KYKY  
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Виктория Шаблинска на своей странице в Facebook опубликовала ответ, который ей пришел от главного управления юстиции Мингорисполкома. Девушка три раза пыталась зарегистрировать общественное объединение защиты права собственности и экологических прав граждан «Ваколiца», но каждый раз получала отказ. По ее запросу суд истребовал заключение управления юстиции. Этот документ послужил основанием для решения об отказе в госрегистрации. О его существовании команда «Ваколiцы» узнала при ознакомления с материалами дела.

Как рассказала Виктория в сообщении, «мы решили зарегистрировать общественное объединение «Ваколiца». Для консолидации борьбы за права собственности, для поддержки гражданских инициатив, для занятия благотворительностью, для передачи своего опыта нуждающимся в нем, для дома, для семьи, для чистой совести. Получив третий по счету мутный отказ в регистрации, мы пораскинули нашими светлыми двенадцатью мозгами и обратились в суд. Не особо верили в результат, но рассчитывали на шоу. И мы его получили».

Ольга Белевцова, председатель организации, в комментарии KYKY рассказала, что копию этого заключения направила в минюст для дачи правовой оценке и принятию мер.

Если все же разобраться, что написано в ответе, то можно прочитать – по версии управления юстиции, были нарушения при проведении съезда объединения. Отсутствует информация о рассмотрении вопроса об утверждении названия организации, о наделении не меньше трех членов управляющего органа объединения правом представлять интересы организации в регистрирующем органе или суде. 

В ответе не смогли правильно написать даже ФИО председателя организации – Беляўцова Вольга Сяргееўна, оказывается, «Белязщова Вольга Сяргее}ша». А «Прэзідыум» превратился в «Прэзщыум». Кажется, у набирающего текст не было беларуской раскладки, потому что в тексте нет ни одной «ў», а все «i» заменены то на восклицательный знак, то на цифру «1». Что мешало включить нужную раскладку в пару кликов, неизвестно. 

 
 
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Виктория Шаблинска на своей странице в Facebook опубликовала ответ, который ей пришел от главного управления юстиции Мингорисполкома. Девушка три раза пыталась...
 
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