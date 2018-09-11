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Топ-менеджер Беларусбанка отсидел полгода в колонии и устроился в «дочку» Банка развития

12.09.2018 10:50 — Разное | KYKY  
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Осенью 2017 года бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика приговорили к восьми годам колонии, но весной он вышел на свободу. А сейчас устроился в компанию «БР-Консалт» – дочернюю структуру Банка развития, пишет TUT.by. Предполагается, что Боговика помиловал президент.

В «БР-Консалт» сообщили, что Анатолий Боговик занимает пост помощника директора. Сейчас он в командировке. На сайте Банка развития указано, унитарное предприятие по оказанию услуг «БР-Консалт» создано в конце 2014 года. С 2016 года это управляющая компаниая «Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности». «БР-Консалт» имеет полномочия по управлению девятью предприятиями деревообработки, госпакеты акций и активы которых переданы Банку развития.

Анатолия Боговика задержали в августе 2016 года. Его обвинили в коррупции – Боговик, будучи руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от тогда еще гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева около 94 тысяч долларов. За это он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка.

13 октября 2017 года Боговика приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин. В своем последнем слове Анатолий Боговик говорил, что хотел бы быть полезным своими профессиональными знаниями и опытом.

Анатолий Боговик известен тем, что активно продвигал и популяризировал безналичные расчеты. До того как в 2014 году стал исполнительным директором банка, он много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка.

 
 
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Осенью 2017 года бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика приговорили к восьми годам колонии, но весной он вышел на свободу. А сейчас...
 
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