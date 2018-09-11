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С физфака БГУ хотели уволить преподавателей из-за возраста – но администрация их защитила

12.09.2018 10:14 — Разное | KYKY  
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София Воронович-Солоневич на своей странице в Facebook рассказала о том, что на физфаке БГУ администрация не послушалась требования ректора омолаживать состав и не уволила преподавателей пенсионного возраста. Параллельно София дала пример журфака, где за преподавателей никто не заступился, о чем рассказала в своем письме Татьяна Дмитриевна Орлова, профессор, с которой не продлили контракт.

По словам Софии, два преподавателя физфака, «Олег Александрович и Валентин Николаевич в добром здравии, отметив свой 80-й и 82-й день рождения соответственно, ушли на заслуженную пенсию». Их не уволили – они ушли сами. Но из-за требования ректора омолаживать кадры «под прицелом оказались другие наши преподаватели почтенного возраста: Кононова Ольга Антоновна и Ахраменко Виктор Корнеевич. Ректор не хотел подписывать им рабочий контракт, как в ситуации с Татьяной Дмитриевной Орловой (журфак БГУ)».

Проблему София видит в том, что с почтенными доцентами и профессорами расстаются без какой-либо благодарности, без уважения: «В августе. Ничего не подозревающие доценты и профессоры. Готовятся выходить на любимую работу к любимым студентам. А им просто. Не подписывают. Контракт. И всё! Ни почёта, ни уважения, ни благодарности за десятки (за пятьдесятки!) лет, отданных образованию. Ни спасибо, ни пожалуйста».

Но физфак выстоял – завкафедрой математики и декан факультета защитили преподавателей, так что они продолжат работу. «Ольга Антоновна, как и прежде, читает на физфаке лекции по диффурам и норовит завести вас в музей. А Виктор Корнеевич читает лекции по матанализу на факультете радиофизики». Только София задается вопросом, надолго ли это – возможно, в следующем году ситуация повторится.

Читайте по теме: Эпоха – всё. С журфака ушли как минимум шесть преподавателей

 
 
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София Воронович-Солоневич на своей странице в Facebook рассказала о том, что на физфаке БГУ администрация не послушалась требования ректора омолаживать состав и не...
 
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