Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока

По распоряжению президента Беларусь бесплатно отправит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного, пишет TUT.by с ссылкой на пресс-службу президента. Причина – помочь стране, инфляция в которой уже составляет больше 83 тысяч процентов.

Продукцию произведут Лепельский молочно-консервный комбинат и «Беллакт» по венесуэльским стандартам, она будет содержать витамины A и D. «Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами», – говорится в сообщении.

В октябре 2017 года появилась информация, что Венесуэла задолжала беларуским компаниям несколько сотен миллионов долларов – не рассчиталась за трактора, грузовики, строительство домов, ремонт военной техники. В рамках реструктуризации долгов обсуждалась бартерная схема.

Венесуэла с 2014 года, когда резко упала цена на нефть, переживает острый социально-экономический кризис. В июле инфляция в стране в годовом исчислении составила почти 83 000% и увеличивается ежедневно. Согласно прогнозам МВФ, к концу года она может достичь миллиона процентов.