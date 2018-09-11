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Житель Рогачева избил подростка на детской площадке

12.09.2018 11:09 — Разное | БелТА  
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12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева избил 12-летнего подростка, ударившего его ребенка на детской площадке. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов.

Инцидент произошел вечером 8 сентября. В одном из дворов райцентра к компании играющих в футбол ребят подошел мужчина с семилетним сыном. Отец попросил принять мальчика в игру. В какой-то момент 12-летний подросток ударил нового игрока. В ответ родитель избил обидчика.

Оба несовершеннолетних участника разгоревшегося на детской площадке конфликта в тот же вечер были доставлены в больницу. Младшего игрока выписали 10 сентября. Жизни 12-летнего подростка также ничто не угрожает. Его мама обратилась в милицию.

В настоящий момент продолжается проверка по факту избиения. Правовая оценка действиям мужчины будет дана только после всестороннего изучения обстоятельств произошедшего: проведения экспертиз, опроса свидетелей и т.д. По предварительной информации, в этом конфликте могут усматриваться признаки хулиганства.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева избил 12-летнего подростка, ударившего его ребенка на детской площадке. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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