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Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов – посол

12.09.2018 10:46 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов, который запланирован на конец октября в Гомеле.

"Планируется (участие П.Порошенко в форуме  - ИФ)", - заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим журналистам в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил, что изначально планировалось, что форум регионов Беларуси и Украины пройдет с участием президентов обеих стран.

Как сообщалось, первый форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября  в Гомеле.

С инициативой проведения такого форума президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в июле 2017 года в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

В качестве места проведения мероприятия А.Лукашенко предложил город Гомель. Впоследствии было предложено проводить форумы поочередно в Беларуси и Украине.

С 2014 года ежегодно проходят аналогичные форумы регионов Беларуси и России.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов, который запланирован на конец октября в Гомеле. "Планируется...
 
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