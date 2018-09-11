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Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов – посол
Президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов, который запланирован на конец октября в Гомеле.
"Планируется (участие П.Порошенко в форуме - ИФ)", - заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим журналистам в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат отметил, что изначально планировалось, что форум регионов Беларуси и Украины пройдет с участием президентов обеих стран.
Как сообщалось, первый форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
С инициативой проведения такого форума президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в июле 2017 года в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
В качестве места проведения мероприятия А.Лукашенко предложил город Гомель. Впоследствии было предложено проводить форумы поочередно в Беларуси и Украине.
С 2014 года ежегодно проходят аналогичные форумы регионов Беларуси и России.
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Президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов, который запланирован на конец октября в Гомеле. "Планируется...
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