ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей

12.09.2018 10:19 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем кто это такие, мы их нашли", - сказал президент РФ Владимир Путин а ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме в среду.

Он уточнил, что это гражданские лица.

Президент выразил надежду, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".

"Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал президент.

Президент РФ Владимир Путин попросил А.Петрова и Р.Боширова публично рассказать о себе.

"Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации", - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме в среду.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. "В принципе мы конечно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика