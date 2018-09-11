Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей

В Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем кто это такие, мы их нашли", - сказал президент РФ Владимир Путин а ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме в среду.

Он уточнил, что это гражданские лица.

Президент выразил надежду, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".

"Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал президент.

Президент РФ Владимир Путин попросил А.Петрова и Р.Боширова публично рассказать о себе.

"Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации", - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме в среду.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.