Женщины меньше всего представлены в советах директоров в Азии, больше всего - во Франции

Большая часть крупнейших компаний мира без единой женщины в совете директоров располагается в Азии, говорится в отчете агентства Bloomberg.

Среди 500 крупнейших компаний в мире по капитализации, 55 (11%) не имеют ни одной женщины в совете директоров. Из них 15 фирм представляют Японию, 13 - Китай.

"Азия все еще отстает от лучших мировых практик в сфере гендерного равенства в советах директоров, - говорит профессор Национального университета Сингапура Марлин Дилеман. - Большинство азиатских компаний признают важность представленности разных групп в руководстве, но не видят необходимости в изменениях прямо сейчас".

Самая крупная по капитализации компания, где в руководстве нет женщин - китайская Tencent, рыночная стоимость которой оценивается почти в $400 млрд. Другие китайские компании с одними мужчинами в советах директоров - автопроизводитель SAIC, производитель алкогольных напитков Kweichow Moutai и интернет-компания JD.com, японские - сотовый оператор SoftBank, производитель видеоигр и консолей Nintendo и Fast Retailing, материнская компания сети магазинов одежды Uniqlo.

Среди 10 крупнейших по капитализации мира компаний, в совете директоров Amazon 30% женщин, и это самый высокий показатель. Также в десятку входит китайская Alibaba, где всего 9% женщин в высшем руководстве.

Мировым лидером в плане гендерного равенства является Франция. Пять из шести компаний, где присутствует равное число мужчин и женщин в советах директоров, представляют именно эту страну - это банки BNP Paribas и Societe Generale, нефтедобывающая компания Total, медиаконгломерат Vivendi, энергетическая компания Engie и промышленная группа Thales. Помимо них, в шестерку входит американская General Motors.

Единственная компания, которая входит в 500 крупнейших в мире и в совете директоров которой женщин больше, чем мужчин - французская Kering SA, владеющая люксовыми модными брендами Gucci и Yves Saint Laurent.