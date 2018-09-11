Playboy будет развивать стриминговые сервисы, видеоигры, платформы виртуальной реальности

Американская Playboy Enterprises Inc., издатель одноименного журнала, планирует развивать операции в таких сегментах, как стриминговые сервисы, видеоигры и платформы виртуальной реальности.

В последние годы компания фокусировалась скорее на том, чтобы стать брендом, воплощающим определенный стиль жизни, однако она не намерена ставить крест на редакционных операциях и, спустя почти год после смерти основателя Playboy Хью Хефнера, намерена оживить это направление, пишет газета The Wall Street Journal.

Компания вводит должность президента медиа подразделения, в которое входят журнал Playboy, а также веб-сайты, работающие по подписке, и телеканал для взрослых. На долю этого подразделения в 2017 году пришлось примерно 50% всей выручки Playboy Enterprises, составившей $90 млн.

Президентом медиа подразделения станет Джулия Урман, которая с 2016 года занимает должности исполнительного вице-президента и генерального управляющего стримингового телевизионного сервиса медиакомпании Lions Gate Entertainment Corp.

Дж.Урман также является основателем проекта, в рамках которого была создана игровая консоль OUYA на базе операционной системы Android. Стартап, поддерживавшейся китайским интернет-гигантом Alibaba, был приобретен компанией Razer Inc. в 2015 году.

"Джулия привнесет накопленный опыт для развития технологий, платформ и видеоигр, что является неотъемлемой частью нашей будущей стратегии", - заявил главный исполнительный директор Playboy Enterprises Бен Кон.

Задачей Дж.Урман будет развитие стриминговых телевизионных сервисов Playboy, а также операций в сегментах видеоигр, виртуальной и дополненной реальности.

В июле этого года наследники Х.Хефнера, основавшего журнал Playboy в 1953 году, продали 35%-ную долю в Playboy Enterprises за $35 млн фонду прямых инвестиций Rizvi Traverse, который получил почти две трети компании еще в 2011 году.

Несмотря на то, что семья Х.Хефнера больше не является владельцем Playboy, его младший сын, 27-летний Купер Хефнер, остается креативным директором компании.

После смерти Х.Хефнера в сентябре 2017 года компания решила пересмотреть перспективы развития журнала, остававшегося убыточным.

Руководство компании рассматривало возможность полного отказа от печатной версии, однако все же решило ее сохранить. Со следующего года Playboy будет выходить раз в квартал, однако журнал будет вдвое толще, чем в настоящее время, - 220 страниц.

С 2011 года Playboy активно работает над тем, чтобы стать брендом, воплощающим стиль жизни. Компания фокусируется, в частности, на лицензировании использования ее логотипа в виде кролика с бабочкой на шее в различных изделиях, а также ее бренда в ночных клубах и казино по всему миру.

В этом году Playboy создал СП для развития линейки крепких алкогольных напитков. В конце августа компания вновь открыла в Нью-Йорке Playboy Club, легендарный ночной клуб, закрытый 32 года назад.