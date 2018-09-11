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Минск и Москва сверили подходы к выстраиванию отношений с США и Канадой

12.09.2018 09:22 — Разное | Интерфакс  
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Внешнеполитические ведомства Беларуси и России провели консультации по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой, сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с двумя североамериканскими странами на перспективу", - отметили в пресс-службе.

По информации МИД, белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.

 
 
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Внешнеполитические ведомства Беларуси и России провели консультации по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой, сообщает пресс-служба МИД....
 
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