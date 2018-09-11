От безопасности Ливии зависит безопасность Европы - Могерини

Ливия нуждается в поддержке и помощи Европейского союза и всех его институтов, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Это не только в интересах Ливии и ливийцев, но в интересах самого Европейского союза", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам во вторник, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, "европейские безопасность и стабильность не могут существовать без безопасности и стабильности в Ливии".

"Наша коллективная ответственность сегодня в том, чтобы всегда быть сильным и сплоченным коллективным партнером для Ливии и ООН", - отметила Ф.Могерини.

Высокий представитель ЕС сообщила, что, когда началась последняя эскалация напряженности в Ливии, она сразу связалась со спецпредставителем ООН по Ливии, чтобы выразить поддержку его работе, и ЕС немедленно отреагировал предоставлением новой гуманитарной помощи и направлением в эту страну медицинского персонала. Ф.Могерини также напомнила, что в Триполи этим летом вернулась после долгого отсутствия делегация ЕС (постоянное представительство).

Глава европейской дипломатии ожидает, что на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН Ливия будет одним из приоритетов и темой дискуссии министров иностранных дел ЕС, которую она планирует организовать.

Ф.Могерини назвала четыре главные аспекта обязательств ЕС в Ливии.

Во-первых, это переходный период к демократическому правлению. Два с половиной миллиона ливийцев зарегистрировались в избирательных списках, что, по мнению Ф.Могерини, означает их желание перевернуть страницу прошлого. Теперь важно, отметила она, чтобы ливийский народ мог выбрать своих представителей при полной свободе и безопасности, и Евросоюз помогает им в этом.

Второй аспект - это ситуация с безопасностью. Помощь Евросоюза играет важную роль в управлении границами, и Совет ЕС обновляет мандаты своих гражданских и военных миссий, в том числе миссии "София" на Средиземном море. Это важно как для урегулирования миграционного кризиса, так и для борьбы против терроризма.

В-третьих, вопросы экономики. Вместе с международным сообществом удалось сдержать нефтяной кризис в июле, но он может снова вспыхнуть в любой момент. Настало время приступить к работе, связанной с экономическими реформами.

Наконец, миграция. Высокий представитель ЕС напомнила, что вместе с Африканским союзом, ООН и другими международными организациями Евросоюз помог миллионам людей в лагерях беженцев. Однако жизни миллионов все еще находятся под угрозой, и именно они становятся первыми мишенями, когда разражаются вспышки насилия. Нужно, чтобы гуманитарные организации могли там трудиться без каких-либо помех.