В Норвегии самое засушливое лето за 70 лет: власти окажут финансовую помощь фермерам и снизят пошлины на импорт сена

Новости Норвегии. Это лето стало для Норвегии самым засушливым за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара высушила поля, из-за чего фермеры собрали крайне скудный урожай.

Больше всего пострадали южные районы страны. Чтобы поддержать животноводов, правительство уже снизило пошлины на импорт сена. Остальным пострадавшим будут выплачены компенсации в размере полумиллиона крон.