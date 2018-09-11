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В Норвегии самое засушливое лето за 70 лет: власти окажут финансовую помощь фермерам и снизят пошлины на импорт сена

12.09.2018 11:32 — Разное | СТВ  
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Новости Норвегии. Это лето стало для Норвегии самым засушливым за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара высушила поля, из-за чего фермеры собрали крайне скудный урожай.

Больше всего пострадали южные районы страны. Чтобы поддержать животноводов, правительство уже снизило пошлины на импорт сена. Остальным пострадавшим будут выплачены компенсации в размере полумиллиона крон.

 
 
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Новости Норвегии. Это лето стало для Норвегии самым засушливым за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара высушила поля, из-за...
 
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