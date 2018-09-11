ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На остановке у станции метро «Каменная Горка» оградили участок крайней полосы для удобства пассажиров

12.09.2018 11:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Остановку общественного транспорта на улице Притыцкого у метро «Каменная Горка» закроют для частных автомобилей с 14 сентября.

Об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для удобства пассажиров общественного транспорта оградили участок крайней полосы.

По словам заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика, будет существовать два автономных заезда на данную остановку.

Как теперь на остановке будет останавливаться транспорт (читайте здесь).

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Остановку общественного транспорта на улице Притыцкого у метро «Каменная Горка» закроют для частных автомобилей с 14 сентября. Об этом сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-менеджер Беларусбанка отсидел полгода в колонии и устроился в «дочку» Банка развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика