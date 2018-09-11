На остановке у станции метро «Каменная Горка» оградили участок крайней полосы для удобства пассажиров

Новости Беларуси. Остановку общественного транспорта на улице Притыцкого у метро «Каменная Горка» закроют для частных автомобилей с 14 сентября.

Об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для удобства пассажиров общественного транспорта оградили участок крайней полосы.

По словам заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика, будет существовать два автономных заезда на данную остановку.