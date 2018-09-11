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В Кобринском районе грузовик врезался в дерево: водителя деблокировали

12.09.2018 10:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Кобринском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

По информации МЧС, авария произошла вечером одиннадцатого сентября. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Транспортное средство принадлежит ОАО города Барановичи.

Из кабины автомобиля сотрудниками МЧС был деблокирован 48-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В начале сентября Минске грузовик врезался в стоявший на остановке автобус с пассажирами (читать далее).  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Кобринском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. По информации МЧС, авария произошла вечером одиннадцатого сентября....
 
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