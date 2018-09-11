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В Кобринском районе грузовик врезался в дерево: водителя деблокировали
Новости Беларуси. В Кобринском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
По информации МЧС, авария произошла вечером одиннадцатого сентября. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Транспортное средство принадлежит ОАО города Барановичи.
Из кабины автомобиля сотрудниками МЧС был деблокирован 48-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
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Новости Беларуси. В Кобринском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. По информации МЧС, авария произошла вечером одиннадцатого сентября....
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