С 24 по 29 сентября в Пинске пройдет Евразийский международный фестиваль культур.

Евразийский международный фестиваль культур – уникальная международная платформа для творческого развития молодежи стран Евразийского экономического союза. Он открывает новые таланты под знаком «Искусство в защиту брендов» в области музыки, литературы, изобразительного, театрального и танцевального искусства.

Международный проект «Евразийский международный фестиваль культур» направлен на всестороннюю поддержку молодых талантов из разных стран. Одна из его главных задач – не только открыть имена юных дарований, но и дать им возможность для дальнейшего профессионального роста и выступлений на самых лучших и знаковых площадках мира.

В 2017 году фестиваль впервые стартовал в городе Пинске. На концертных, театральных и выставочных площадках свое творчество представили лауреаты и номинанты Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза «BELBRAND AWARD», Лауреаты Премии БелБренд в области литературы и искусства, мастера литературного слова и художественного образа из стран ближнего и дальнего зарубежья, участники молодежных театральных коллективов.

Программа фестиваля:

25 - 27 сентября – Театральный фестиваль "Тэатральная прастора" ;

24 - 28 сентября – Школа бренд-менеджмента ;

27 - 29 сентября – Литературный фестиваль .





Пинский горисполком