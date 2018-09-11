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В Пинске пройдет Евразийский международный фестиваль культур
12.09.2018 — Разное | Пинский Вестник
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С 24 по 29 сентября в Пинске пройдет Евразийский международный фестиваль культур.
Евразийский международный фестиваль культур – уникальная международная платформа для творческого развития молодежи стран Евразийского экономического союза. Он открывает новые таланты под знаком «Искусство в защиту брендов» в области музыки, литературы, изобразительного, театрального и танцевального искусства.
Международный проект «Евразийский международный фестиваль культур» направлен на всестороннюю поддержку молодых талантов из разных стран. Одна из его главных задач – не только открыть имена юных дарований, но и дать им возможность для дальнейшего профессионального роста и выступлений на самых лучших и знаковых площадках мира.
В 2017 году фестиваль впервые стартовал в городе Пинске. На концертных, театральных и выставочных площадках свое творчество представили лауреаты и номинанты Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза «BELBRAND AWARD», Лауреаты Премии БелБренд в области литературы и искусства, мастера литературного слова и художественного образа из стран ближнего и дальнего зарубежья, участники молодежных театральных коллективов.
Программа фестиваля:
25 - 27 сентября –
24 - 28 сентября –
27 - 29 сентября –
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С 24 по 29 сентября в Пинске пройдет Евразийский международный фестиваль культур. Евразийский международный фестиваль культур – уникальная...
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