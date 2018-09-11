В Минском районе на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» 38-летний минчанин на Mercedes-Benz GL 350 наехал на лежавшего на проезжей части 47-летнего пешехода, столичного жителя. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель место ДТП оставил, был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По предварительной информации водитель и пешеход были нетрезвые. По словам водителя, выпил он уже после совершения ДТП. Данная информация и обстоятельства совершения ДТП проверяются.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На стоянке возле гипермаркета водитель наехал на лежавшего мужчину. Оба оказались нетрезвыми В Минском районе на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» 38-летний минчанин на Mercedes-Benz GL 350 наехал на лежавшего на проезжей...