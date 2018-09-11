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На стоянке возле гипермаркета водитель наехал на лежавшего мужчину. Оба оказались нетрезвыми

12.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Минском районе на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» 38-летний минчанин на Mercedes-Benz GL 350 наехал на лежавшего на проезжей части 47-летнего пешехода, столичного жителя. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель место ДТП оставил, был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По предварительной информации водитель и пешеход были нетрезвые. По словам водителя, выпил он уже после совершения ДТП. Данная информация и обстоятельства совершения ДТП проверяются.

 
 
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В Минском районе на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» 38-летний минчанин на Mercedes-Benz GL 350 наехал на лежавшего на проезжей...
 
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