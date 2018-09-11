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Китаец сделал костюм как у Джеки Чана и поехал. Полиция его арестовала

12.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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У супергероев, как известно, много подражателей в реальном мире: некоторые ходят на работу в костюме Человека-паука или Бэтмена, и никому до них, в общем-то, нет дела. Однако китайский фанат Джеки Чана и фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» решил спародировать главного героя — охотника за сокровищами Джея Си — буквально. Сделал костюм, в котором тот сбегал с секретной военной базы, и выкатился в нем на дороги общего пользования. Электрифицированный костюм с роликами позволяет его носителю буквально скользить по дороге, как скелетонисту по льду, только при этом можно еще переворачиваться с живота на спину и подруливать руками и ногами. В таком костюме китайский умелец в течение пяти минут бороздил улицы Урумчи, лавируя между автомобилями, после чего его остановила полиция и убрала с проезжей части — лежащего роллера могла запросто переехать машина, так как из салона его не видно!

Владельца костюма уже оштрафовали за создание помех транспорту и нарушение общественного порядка, но этим наказание может не ограничиться — власти пока не знают, как классифицировать выезд на дорогу в таком необычном виде.

Если бы китайский умелец испытывал свой костюм где-нибудь на роллердроме или парковой велодорожке, то никаких претензий к нему не было бы. Но он, видимо, хотел, чтобы было совсем как в кино.

 
 
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У супергероев, как известно, много подражателей в реальном мире: некоторые ходят на работу в костюме Человека-паука или Бэтмена, и никому до них, в общем-то, нет...
 
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