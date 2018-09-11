XIII Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» — площадка для укрепления компетенций и обмена опытом. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий.

«Мы подошли к этому форуму с точки зрения усиления его роли как практико-ориентированной площадки, где люди могут получить какие-то новые знания, укрепить свои компетенции и обменяться опытом. Понятно, что важно общение, что необходимо формировать и укреплять партнерские контакты. Но самое главное на сегодняшний день — обучение, обмен опытом. Это важно прежде всего для белорусской журналистики, если мы хотим быть в тренде»,- сказал Павел Легкий.

По его словам, проблема цифровизации сформировалась не сегодня, но на современном этапе развития журналистики вышла в разряд злободневных. «Мы не пытаемся сопоставить социальные и традиционные медиа. Речь идет о том, что изменились в целом ситуация, условия, парадигма журналистики. Сегодня надо больше внимания уделять новым формам и методам работы, это связано не только с технологией, но и процессом производства. Мы много говорили о качестве контента, сегодня нужно говорить о дистрибуции контента, о нормальном качественном медиамаркетинге. Вот об этом сегодня мы и поговорим», — подчеркнул Павел Легкий.

XIII Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» открылся сегодня в Минске. В нем принимают участие около 300 человек, это представители около 30 стран — не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

БЕЛТА.