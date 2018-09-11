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Жительница Слуцка ходит на работу, где просто сидит за столом. Других предложений для нее нет

12.09.2018 13:03 — Разное | KYKY  
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Лариса Григорович полгода ходит на работу и просто сидит в кабинете. У нее есть зарплата – 270 рублей, пишет «Інфа-Кур'ер». Подработки для нее нет, сокращать тоже не спешат. 

Ларисе Григорович 51 год, полжизни она работала соцработником. По состоянию здоровья поменяла работу – 19 декабря 2017 года ее приняли заведующей пунктом проката городского стадиона. Ее предупредили, что работа есть зимой, а в остальное время – подработка в билетной кассе.

«Зимой я выдавала коньки, лыжи, вела кассу, работа мне нравилась. Но наступила весна, посетителей не стало. Когда открылась касса стадиона, то оказалось, что там уже работает пенсионерка. А мне директор сказал: «Идите и сидите в кабинете», – рассказывает Лариса.

Уже полгода она сидит за пустым столом по 40 часов в неделю: «Психологически это очень тяжело и угнетает. Человек на работе должен что-то делать. Кроме того, на 270 рублей трудно прожить, у меня есть дочь-школьница. Я просила дать подработку или сократить. Но мне ничего не предлагают».

За полгода женщина обращалась в управление по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома, в чьем ведении находится стадион, в управление по труду, занятости и социальной защите, к председателю Совета депутатов и другие инстанции. В апреле на приеме председатель Слуцкого райисполкома сказал ее работодателям: «Если нет работы – сокращайте». Но этого до сих пор не произошло. 

Комментарий чиновника

Андрей Неделько, начальник управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома, сказал: «Лариса Григорович – добросовестный работник, претензий к ней нет. В пункте проката работы, действительно, больше зимой, чем летом. Ролики, теннисные ракетки, мячи не так востребованы, как коньки и лыжи, но мы собираемся расширять ассортимент. Ларисе Михайловне предлагалось летом подрабатывать ремонтировщиком – мыть сиденья на стадионе перед матчами, но она не согласилась. Других вакансий нет. У неё есть возможность подрабатывать в другой организации, законом это не запрещено. Сокращать должность заведующей пунктом проката не планируется. Если не устраивает характер работы, у нее есть право расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон».

 
 
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Лариса Григорович полгода ходит на работу и просто сидит в кабинете. У нее есть зарплата – 270 рублей, пишет «Інфа-Кур'ер». Подработки для нее нет, сокращать тоже не...
 
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