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«Экстремистская группа батьки Северинца и матки Шапутько»: семь цитат Израилевича в интервью «Белгазете»

12.09.2018 12:39 — Разное | KYKY  
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Бизнесмен Аркадий Израилевич, которому 10 сентября суд отказал в иске против газеты «Новы час», дал интервью «Белгазете». Материал опубликован в рубрике «Визави», где оппонентом выступает Анна Шапутько, координатор инициативы «Абаронiм Курапаты». Израилевич сказал несколько весьма интересных фраз, которые KYKY цитирует.

О газете «Новы час»

«Я считаю, что газета выполняет заказ. На мой взгляд, автор статей Денис Ивашин, главный редактор Оксана Колб являются членами, как я это называю, «экстремистской группы батьки Северинца и матки Шапутько», которых в народе прозвали «защитниками Куропат». Я даже специально выписал определение экстремизма – «приверженность крайним взглядам и методам действия».

О расследовании «Новага часу»

«Первое «расследование» вышло 13 июня, после чего большинство СМИ обратились ко мне за комментариями. Кроме Белсата и «Новага часу». Потому что «Новы час» планировал опубликовать весь цикл статей, которые могли бы рухнуть после обнародования всей правды. У газеты плачевное финансовое положение, поэтому и придумали весь этот финт».

О том, что все всполошились только сейчас

«Я возле Куропат прожил десять лет. С одной стороны урочища построили поселок Солнечный – никого это не волновало, построили автозаправку – никого раньше не волновало и сейчас не волнует: ездить по костям, проливать бензин на костях – это можно. А вот еврейский ресторан встал почему-то поперек глотки».

О том, что в Минске много мест расстрелов

«Я живу у мемориала «Яма» – почему ни у кого не болела душа, когда там строили гостиницу «Хилтон», в 20-50 метрах от «Ямы» находится масса ресторанов, в которых по ночам музыка играет. Парк челюскинцев, «Тростенец» <...> Почему они не пикетируют КГБ, чтобы тот рассекретил документы о том, кто расстрелян в Куропатах? Я не хочу кощунствовать, но, может быть, там были те, кого и нужно было расстрелять?»

О том, что произошло 29 августа

«Я специально поехал на машине с водителем. Обычно, когда приезжают машины, охранники оттесняют активистов, которые не видят, кто приехал. Мой друг пригласил меня на день рождения, 65 лет, я не могу ему отказать. Я сел на заднее сиденье, с зашторенными окнами. Но они то ли просчитали, то ли узнали машину – сразу на нее налетели, не давали мне выйти. Выйдя, я пытался обойти толпу, но Урбанович меня толкнул – видео я разместил на TUT.by. После этого началась небольшая потасовка. <...> Вызвал милицию. И тут началась провокация: Урбанович поднимал то одну, то вторую штанину, Шапутько начала кричать: у него перелом, вызвала скорую. Скорая забрала Урбановича, отвезла в больницу, сделала рентген – а там только царапина. Не удивительно, что три милиционера, приехавшие на следующий день задержать Урбановича и доставить в райотдел, еле скрутили его».\

Об Урбановиче и святости Куропат

«Вот я смотрю на видео, где этот пострадавший сидит в милицейской машине и рассказывает на камеру, как его «мутузили». Сидит, курит, а потом берет и опять же цинично бросает окурок на землю, на то самое святое место, которое он якобы защищает. <...> Этот «защитник» может сколь угодно вставать в благородную позу, но его истинная сущность все равно проскользнет в таких вот деталях. Впрочем, как и других его сторонников, которые хлопотали вокруг него. Ведь ни одного из них этот поступок не возмутил. Никому из них не пришла в голову мысль подобрать окурок – для них это в порядке вещей. Разве могут такие люди уважать то место, где гадят? Я и про Куропаты, и про страну в целом».

О Европейском союзе

«Меня удивляет, что камера оператора, который снимает в Куропатах для СМИ, куплена на европейские деньги, а они защищают интересы людей, пропагандирующих бытовой антисемитизм. Мне непонятно, почему эти люди стоят под флагом Евросоюза. Мне интересно, какая страна в Европе их поддерживает? Почему ЕС не волнует, что тысячи водителей, которые ежедневно проезжают по МКАД, ассоциируют эту группу с их странами? Я не верю, что эти люди долго простояли бы под флагами США и Израиля. Представьте моральный уровень этих людей: вызвать скорую, когда в это же время другому человеку может быть действительно плохо, или вызвать милицию, если где-то происходит преступление».

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнесмен Аркадий Израилевич, которому 10 сентября суд отказал в иске против газеты «Новы час», дал интервью «Белгазете». Материал опубликован в рубрике «Визави»,...
 
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