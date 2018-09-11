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В Дрогичине молодые люди избили водителя из-за дорожного конфликта

12.09.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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В Дрогичине несколько молодых людей из-за дорожного конфликта избили водителя. Об этом сообщает сайт «Першы Рэгіён».

По информации издания, инцидент произошел еще 14 июля. Мужчина (уроженец Дрогичинского района, живет и работает в Москве) ехал со своей супругой на Volkswagen Golf. С улицы Шевченко он планировал свернуть налево в переулок в сторону улицы Октябрьской. Однако о том, что там уже одностороннее движение, он не знал. Увидев «кирпич», водитель замешкался и, пропустив выезжающий Opel Zafira, поехал прямо.

Водителю и пассажирам Opel что-то не понравилось в действиях мужчины, поэтому они решили его проучить. Обогнав и заблокировав VW, молодые люди вышли из машины и избили «обидчика».

После инцидента пострадавший водитель поехал к родственникам и вызвал милицию. Кроме синяка под глазом и разбитых очков, милиционеры зафиксировали повреждения автомобиля.

«Эти ребята были подшофе, ситуацию вы видели на видео. Видимо, увидели мой старенький „Гольфик“ с российскими номерами и решили показать, кто в доме хозяин. Настреляют по лбу, и все с рук сойдет. Один из них хорошо так дал, у меня аж искры из глаз пошли, еле в себя пришел. Теперь тот, который бил, сидит под домашним арестом, ждет суда. Если я его прощу, у него будет условное, а если нет — посадят. Но, чтобы я его простил, он ничего не делает,» — рассказал «Першаму Рэгіёну» пострадавший водитель.

Мужчина говорит, что нападавший обещал принести деньги за разбитые очки и побитую машину, но так и не дошел.

 
 
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Водителю и пассажирам Opel что-то не понравилось в действиях мужчины, поэтому они решили его проучить.
 
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