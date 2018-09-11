Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев констатирует "особое доверие" белорусских властей к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и подтверждает планы по приватизации Белинвестбанка с его участием до конца года.

"Наиболее масштабный проект - один из крупнейших госбанков страны Белинвестбанк, где мы надеемся, что уже в этом году ЕБРР войдет в состав акционеров банка. Готовность и открытость Беларуси к сотрудничеству по указанному вопросу подтверждает особое доверие к ЕБРР", - заявил В.Кухарев на встрече с делегацией Совета директоров ЕБРР в среду в Минске.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА .

В.Кухарев также отметил, что ЕБРР ведет в Беларуси консультационную работу по совершенствованию управления государственным сектором, в частности, по предприватизационной поддержке организаций финансового и реального секторов экономики.

Он заявил, что "спустя два года после начала реализации новой стратегии Европейского банка реконструкции и развития для Беларуси можно говорить о том, что двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень".

По словам вице-премьера, белорусские власти рассчитывают на развитие инфраструктурных проектов ЕБРР, в том числе в транспортной сфере и ЖКХ, в сфере водоснабжения и водоотведения, тепловой реабилитации жилфонда, обращения с твердыми отходами. Беларусь также сохраняет заинтересованность в развитии частного сектора и поддержке малого и среднего предпринимательства. "Полагаю, что ЕБРР как институт кредитования частного бизнеса сможет найти привлекательные направления работы в частном секторе, значительно увеличив свой портфель в Беларуси", - сказал В.Кухарев.

Как сообщалось, в Минске с 11 сентября работает делегация Совета директоров ЕБРР. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси превышает 510 млн евро. ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.