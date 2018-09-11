Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

"В Ташкенте Глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.

"На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - заявили в пресс-службе.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Как сообщалось со ссылкой на МИД Узбекистана, визит А.Лукашенко в эту страну пройдет 12-14 сентября.