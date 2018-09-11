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Минские чиновники просят горожан высказать мнение по строительству храма в Севастопольском парке

12.09.2018 11:57 — Разное | Интерфакс  
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В связи поступившим в администрацию Первомайского района Минска обращением, администрация проводит оценку общественного мнения населения по вопросу возможного размещения храма в Севастопольском парке, сообщается на сайте администрации.

Мнения по проекту можно до 24 сентября в письменном виде оставить в ЖЭУ №2 и ЖЭУ №7, а также в кабинете 306 администрации Первомайского района г. Минска (пер. Кузьмы Чорного, 5). Также можно направить его на  электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by.

Заказчиком планируемого строительства выступает религиозная община "Древлеправославный приход в честь Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных". Община планирует строительство храма в честь "Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных" на участке, выделяемом в Севастопольском парке в районе улицы Кутузова.

С разработанным архитектурным проектом предполагаемого строительства можно ознакомиться  с 10 сентября по 24 сентября 2018 года в ЖЭУ № 2 Первомайского района г.Минска (ул. Славинского, д. 45) и ЖЭУ №7 Первомайского района г. Минска (ул. Новгородская, д. 7).

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В связи поступившим в администрацию Первомайского района Минска обращением, администрация проводит оценку общественного мнения населения по вопросу возможного...
 
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