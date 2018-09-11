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ЕБРР и Белинвестбанк заявляют об успехе управления нефинансовым предприятием, хотят тиражировать опыт Гомельхлебпрома

12.09.2018 11:54 — Разное | Интерфакс  
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ОАО "Белинвестбанк" отмечают успех в реорганизации работы ОАО "Гомельхлебпром" и намерены тиражировать опыт управления активами нефинансовой компании на другие госпредприятия.

"Совместная (с ЕБРР - ИФ) работа позволила улучшить качество управления госкомпанией (Гомельхлебпром - ИФ), повысить ее платежеспособность. Это новое направление работы для отечественной банковской системы по трансформации госсектора", - сказано в сообщении Белинвестбанка после визита в банк делегации Совета директоров ЕБРР.

"На встрече было отмечено, что дальше этот опыт будет тиражироваться и распространяться по предприятиям, в том числе, не клиентам банка", - добавили там.

Белинвестбанк и ЕБРР с начала 2018 года реализуют пилотный проект по реорганизации деятельности ОАО "Гомельхлебпром", которое является корпоративным клиентом Белинвестбанка. Проект реализуется в рамках согласованной с правительством Беларуси деятельности ЕБРР по трансформации системой управления госсектором страны.

Также ЕБРР проводит предприватизационную подготовку Белинвестбанка. В начале июня правительство Беларуси одобрило приватизацию государственного Белинвестбанка с участием ЕБРР. Размер пакета, который приобретет ЕБРР, будет близок к 25%. Правительство Беларуси рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций.

Предприятие "Гомельхлебпром" создано в 1972 году, вырабатывает около 130 тонн хлебобулочных и 10 тонн кондитерских изделий в сутки. На предприятии занято около 3 тысяч человек.

Белинвестбанк был образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси превышает 510 млн евро. ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества со страной, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ОАО "Белинвестбанк" отмечают успех в реорганизации работы ОАО "Гомельхлебпром" и намерены тиражировать опыт...
 
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