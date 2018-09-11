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Минск и Москва создадут экспертный совет по вопросам развития конкуренции на значимых рынках

12.09.2018 11:48 — Разное | Интерфакс  
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Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на значимых рынках создадут министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), сообщили в белорусском ведомстве.

Соответствующее решение принято на первом совместном заседании коллегии МАРТ и президиума ФАС во вторник, которое прошло в режиме видеоконференции.

"В ходе заседания обсуждены вопросы выстраивания совместной работы МАРТ и ФАС России по развитию конкуренции на общем рынке Республики Беларусь и Российской Федерации. В первую очередь, такая работа будет проводиться на значимых для стран рынках товаров и услуг", - говорится в сообщении на сайте МАРТ.

"Между сторонами достигнута договоренность о необходимости создания совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на значимых рынках", - отметили в МАРТ. В его состав войдут представители антимонопольных органов.

Кроме того, предполагается, что в зависимости от рассматриваемого вопроса в экспертный совет будут приглашаться представители иных органов государственной власти, бизнес-сообществ Беларуси и России.

"По итогам заседания принято решение одобрить предложение о подготовке проекта положения об экспертном совете и поручить МАРТ и ФАС России начать процедуру переговоров и подписания данного межведомственного договора", - проинформировали в МАРТ.

От Беларуси сопредседателем экспертного совета избран министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, от России - руководитель ФАС Игорь Артемьев.

​Кроме того, рассказали в МАРТ, в ходе заседания стороны договорились проработать перечень приоритетных рынков и вопросов для обсуждения на следующем заседании экспертного совета. Российской стороной уже предложен соответствующий перечень.

Рабочее совещание по вопросам деятельности экспертного совета, где будут обсуждены предложения по перечню приоритетных рынков, состоится в рамках "Недели конкуренции в России" в Сочи 25-27 сентября.

 
 
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Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на значимых рынках создадут министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) и...
 
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