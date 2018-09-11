В аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей

Два десятка змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта Шереметьево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы во вторник.

"Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. По его информации, пресмыкающиеся были приобретены на международной выставке в Германии", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что змеи находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади.

"Документов на пресмыкающихся не было предоставлено. В данный момент змеи находятся в центре "Простар+" на карантине", - подчеркнули в департаменте.

В пресс-службе добавили, что виды змей будут устанавливаться специалистами, но по предварительной информации, ядовитых среди них нет.