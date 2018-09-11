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В аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей
Два десятка змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта Шереметьево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы во вторник.
"Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. По его информации, пресмыкающиеся были приобретены на международной выставке в Германии", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что змеи находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади.
"Документов на пресмыкающихся не было предоставлено. В данный момент змеи находятся в центре "Простар+" на карантине", - подчеркнули в департаменте.
В пресс-службе добавили, что виды змей будут устанавливаться специалистами, но по предварительной информации, ядовитых среди них нет.
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Два десятка змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта Шереметьево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны...
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