Мининформ предлагает идентифицировать комментаторов в интернете по номеру телефона

Министерство информации Беларуси предлагает идентифицировать пользователей, размещающих информационные сообщения и материалы на интернет-ресурсах, в том числе комментарии, по их абонентскому номеру.

Соответствующая норма содержится в положении о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, вынесенном Мининформом на общественное обсуждение.

Согласно документу, размещение информационных сообщений осуществляется после идентификации комментатора на интернет-ресурсе с его согласия "на основании заключенного при регистрации учетной записи пользовательского соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю".

Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его данных считается полученным с момента отправки данной информации. При этом сам пользователь должен принять меры, препятствующие третьим лицам пользоваться его учетной записью.

Проект положения предполагает, что владелец интернет-ресурса сможет собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять персональные данные пользователя (ФИО, пол, число, месяц, год и место его рождения, адрес электронной почты, сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе сообщений и/или материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Он будет обязан предоставить данную информацию по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, Комитета государственного контроля, министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси.

Если владелец интернет-ресурса установит, что предоставленные при регистрации сведения не соответствуют действительности, а также в случае использования при регистрации учетной записи информации, противоречащей требованиям законодательства, он имеет право приостановить оказание услуг пользователю до момента устранения этих нарушений или аннулировать учетную запись.

Сам пользователь интернет-ресурса имеет право в любое время в одностороннем порядке расторгнуть пользовательское соглашение, аннулировав свою учетную запись.

В случае аннулирования учетной записи владелец интернет-ресурса должен хранить персональные данные пользователя еще в течение шести месяцев.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Как сообщалось, обязательная идентификация пользователей интернет-ресурсов предусматривается новой редакцией закона "О средствах массовой информации", который должен вступить в силу с 1 декабря 2018 года.

Данный законопроект вызвал критику Белорусской ассоциации журналистов и независимых СМИ. Они высказывали опасения, что этим документом может быть усилен госконтроль в медиасфере страны.