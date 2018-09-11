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Военные в рамках учений отработают действия войск в ходе стабилизации обстановки

12.09.2018 11:06 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские военные в завершении второго этапа командно-штабного учения (КШУ) отработают действия войск в ходе стабилизации обстановки, сообщили в министерстве обороны.

"12 сентября завершается второй этап КШУ, основным содержанием которого является управление боевыми действиями войск в ходе стабилизации обстановки", - рассказали в Минобороны.

Так, продолжили в министерстве, главные мероприятия пройдут на Обуз-Лесновском полигоне, где будет проведен розыгрыш проведения контратак с целью занятия выгодного рубежа и нанесения поражения сухопутным группировкам условного противника..

В частности, отдельные механизированный и танковый батальоны 11 отдельной механизированной бригады будут вести бой за удержание переднего края обороны с боевой стрельбой.

Огневую поддержку обороняющихся войск будет осуществлена силами гаубичного самоходно-артиллейского дивизиона группы артиллерии бригады и гаубичного самоходно-артиллейского дивизиона 152 мм гаубиц "Мста-Б" 111 абр.

"Подразделения ВВС и войск ПВО выполнят задачи авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на полигоне Обуз-Лесновский, а также продолжат выполнять задачи уничтожению авиации условного противника и выполнению мероприятий по обеспечению живучести на полигонах Ружанский и Борисовский", - сообщили в министерстве.

Командно-штабное учение Вооруженных сил Беларуси проходит с 6 по 12 сентября на шести полигонах - Борисовском, Брестском, Доманово, Обуз-Лесновском, Осиповичском, Ружанском. В нем задействовано около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

 
 
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Белорусские военные в завершении второго этапа командно-штабного учения (КШУ) отработают действия войск в ходе стабилизации обстановки, сообщили в министерстве...
 
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