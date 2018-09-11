Украина не участвует в заседаниях постпредов СНГ, коммуницирует с исполкомом через дипмиссию – посол Украины

Украина не принимает участие в заседаниях Совета постоянных представителей стран СНГ, контактирует с исполкомом Содружества через дипмиссию.

"Мы теперь не участвуем в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там участвовать технически", - заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим журналистам в среду в Минске.

И.Кизим напомнил, что согласно решению президента Украины Пётра Порошенко было принято решение о закрытии представительства Киева при координационных органах СНГ. "Это было сделано в прошлом месяце. Теперь мы коммуницируем через посольство с Исполкомом СНГ", - сказал он.

О закрытии представительства Украины при уставных органах СНГ сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев в конце августа.