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В Мостах тренер по борьбе усмирил вооруженного пистолетом хулигана

12.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Мостах прохожий скрутил и передал милиции хулигана, вооруженного пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Молодой человек 1995 года рождения оказался пьяным на вокзале в Мостах. Ехать он никуда не собирался. 
 
– Хулиган пристал к мужчине, который был явно старше его. Последний долгое время не обращал внимания на назойливого незнакомца. Но хулиган достал пневматический пистолет и начал им размахивать, - рассказали в пресс-службе УВД. 
 
Пьяный молодой человек не учел, что прохожий оказался тренером по борьбе. Мужчина без лишних движений скрутил незнакомца и передал сотрудникам транспортной милиции. По результатам освидетельствования в крови у подозреваемого оказалось более двух промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
 
 
 
 
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В Мостах прохожий скрутил и передал милиции хулигана, вооруженного пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Молодой человек 1995...
 
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