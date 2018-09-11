ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Любопытство берет больше». Александр Петров рассказал, страшно ли играть Гоголя

12.09.2018 12:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.

Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого Николая Васильевича в киносериале «Гоголь»?

Александр Петров, актёр, музыкант:
Любопытство берет больше, нежели страх.

Скажите, что такого должно быть в сценарии, чтобы вы ответили согласием?

Александр Петров:
Это интуитивно. Сразу понимаешь, читаешь первые строчки и понимаешь, будешь ли ты там сниматься или нет.

Есть ли какие-то режиссерские амбиции?

Александр Петров:
Безусловно, но я сейчас начинаю понимать, что пока рановато. Я себе ответил на вопрос о том, что мне это необходимо сейчас как воздух? Нет! 

Александр Петров о шоу «Заново родиться», идеальном графике и суевериях  (читать далее). 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров. Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Верит ли Александр Петров в суеверия и какая примета для него особенная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика