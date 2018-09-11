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«Любопытство берет больше». Александр Петров рассказал, страшно ли играть Гоголя
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.
Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого Николая Васильевича в киносериале «Гоголь»?
Александр Петров, актёр, музыкант:
Скажите, что такого должно быть в сценарии, чтобы вы ответили согласием?
Александр Петров:
Есть ли какие-то режиссерские амбиции?
Александр Петров:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров. Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого...
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